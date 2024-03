Medvědi ušatí v Zoo Chleby se probudili ze zimního spánku na přelomu února a března a nyní si naplno užívají jarního počasí.

Medvědi v chlebské zoo ve čtvrtek 21. března 2024 | Video: Deník/Michal Bílek

Probuzení medvědů ohlásila Zoo Chleby v první polovině března s tím, že jejich návrat do běžného režimu je pozvolný. To i přesto, že medvědi ušatí jsou vůbec tím nejakčnějším druhem medvědů. „Pouštíme je do výběhu, jsou ale dny, kdy se jim ven vůbec nechce. Necháváme to na nich a dopřáváme jim klid,“ sdělila tehdy Karolina Dufková ze Zoo Chleby.

Při návštěvě Deníku, ve čtvrtek 21. března, si už méďové naplno užívali jarního sluníčka. V současné době v zoo žijí samice Angara, samec Balu a jejich dcera Míša. Tento stav se ale brzy změní. Dvouletá samička odejde do nového domova a v těchto dnech trénuje nástup do přepravní bedně.

„Byly to krásné dva roky, ale i přesuny našich oblíbenců do jiných zoo patří k naši práci. Každopádně trénink nastupování do bedny si Míša vyloženě užívá,“ informovala v uplynulých dnech Zoo Chleby na svém Facebooku.