Mládě sambara skvrnitého v Zoo Děčín.Zdroj: Zoo DěčínSambar skvrnitý je velmi vzácný druh sudokopytníka z oblasti Filipín, kde je endemitem. Sambaři jsou zde silně ohroženi. Podle údajů Světového svazu na ochranu přírody (IUCN) žije na ostrovech Panay a Negros méně než 2500 jedinců, trend je přitom stále klesající. Hlavním problémem je fragmentace populace, postupující expanze zemědělských ploch na úkor původních lesních oblastí a také lov pro maso a trofeje, a to i přes ochranu místní legislativou. Od roku 1990 jsou sambaři skvrnití součástí filipínského záchranného programu. Zdroj: Zoo Děčín

Stádo v děčínské zoo čítá v současné době pět kusů. Po většinu dne mohou lidé vidět celou skupinu ve venkovním výběhu, přestože mají jeleni po celý den přístup do vnitřní stáje, aby se mohli ukrýt do klidu před návštěvnickým ruchem. Jde totiž o velmi plachá zvířata.

„Prvních pár dní po porodu necháváme matku s mládětem v naprostém klidu, aby se nenarušily mateřské vazby. Mohlo by se totiž stát, že se samice přestane o mládě starat. Kontrola pohlaví a čipování se proto provádí až ve věku několika týdnů,“ vysvětlil vrchní chovatel Petr Haberland.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.