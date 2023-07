Útok žraloka na ruského turistu v egyptském letovisku Hurghada na začátku června vyvolal mezi lidmi paniku. Někteří kvůli obavám zrušili letní dovolenou rovnou, další hodnotí rizika koupání v moři a nastudovávají zaručené tipy, jak se žralokům ubránit. Zbytečně. „Žralok je vrcholový predátor, a pokud se rozhodne zaútočit, je to ruská ruleta. Oběti jsou jednoduše ve špatný čas na špatném místě. Jedinou zaručenou obranou je výběr destinace, kde je riziko, že žraloka potkáte, minimální,“ míní hydrobiolog z Biologického centra Akademie věd ČR Martin Čech.

Velký bílý žralok. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Žralok patří k nejvyhledávanějším pojmům internetu už tři týdny. Kromě útoku v Egyptě byl za tu dobu predátor totiž viděn i v dalších dovolenkových destinacích. Co to znamená, stahují se žraloci blíže k lidem, změnilo se něco v jejich chování?

Myslím si, že ne. Je to normální, že žraloci plavou i v mořích, které vnímáme jako dovolenkové destinace. A to i třeba žraloci bílí, neboli lidožraví. Možná se o tom letos jenom víc mluví, ale je velice nepravděpodobné, že by byl výskyt žraloků v oblíbených turistických letoviscích vyšší než v jiných letech.

Nemůže to být třeba tím, že žraloci ztrácí ostych?

Žralok, pokud se bavíme o těch druzích, které útočí na člověka, je vrcholový predátor. Představa, že zaútočí jen pokud nebude mít zbytí, když se bude třeba cítit ohrožen, je naprosto lichá. Na člověka zaútočí zcela nevyprovokovaně, pokud bude mít příležitost. Jsme pro ně kořist jako cokoli jiného v mořském světě, dokonce kořist poměrně snadno ulovitelná. Šance plavce sto metrů od břehu, že úspěšně odrazí útok i jen tři metry dlouhého, hladového žraloka tygřího nebo bělavého je asi stejná, jako kdyby batole v chodítku vyzvalo na běžecký souboj Usaina Bolta. Myslím, že na batole by si nikdo rozumný prostě nevsadil.

Hydrobiolog Martin ČechZdroj: se svolením Akademie věd ČR

Jaké druhy žraloků patří k těm nejvíce nebezpečným?

Jsou to žralok tygří, ten útočil v té Hurghadě. Pak žralok bílý, žralok bělavý, žralok dlouhoploutvý nebo třeba kladivoun velký. Žraloků jsou přes tři stovky druhů, na člověka útočí méně než desetina z nich. Žraloci bílí, bělaví a tygří představují takovou „svatou trojici“, které je celosvětově připisováno více než devadesát procent všech nevyprovokovaných útoků na člověka.

Liší se nějak způsob jejich útoků?

Například žraloci dlouhoploutví nebo žraloci mako útočí zejména na volném moři, velmi rádi se stahují k místům lodních katastrof, dalo by se říct, že ti jsou tam první. Žralok bělavý zase vplouvá i do mělčích vod, nezřídka s hloubkou méně než jeden metr nebo dokonce i do velkých řek. K útoku na člověka může dojít i stovky kilometrů od ústí, ve sladké vodě, kde bychom možná spíš čekali útok krokodýla. Třeba Amazonkou tento žralok migruje až na hranice Peru, což je 4000 kilometrů od oceánu! Naopak žralok bílý, až na některé extrémní případy, cíleně na člověka neútočí, spíš v tomto případě dochází ke špatné identifikaci kořisti.

Člověk mu nechutná?

Tento druh žraloka potřebuje tučnou kořist, kvůli obrovskému energetickému výdeji těla. Udává se, že jeho tělo má až o deset stupňů vyšší teplotu než okolní moře. Proto loví hlavně tuleně a lachtany, kteří jsou tuční. Nepohrdne ani mršinami velryb. Když zaútočí na člověka, často se stane, že si pouze kousne, ochutná a bez dalšího zájmu odplave. A člověk ten útok často přežije, pokud se mu dostane včasné pomoci. Kdežto žralok bělavý, pokud na člověka narazí, roztrhá ho na cucky. Abychom měli konkrétní představu o rychlosti a brutalitě takového útoku, tak skupinka žraloků bělavých je schopna roztrhat a zcela sežrat dospělého člověka do dvou minut.

Občas se objevují poznámky, že člověk láká do své blízkosti žraloky sám, svým chováním. Zrovna v Egyptě se má dostávat do moře velké množství biologického odpadu.

To vliv samozřejmě má, často zásadní. Stejně jako když se po moři převáží živý dobytek a kadávery (uhynulá zvířata - pozn. red.) se házejí do moře. To samozřejmě žraloky láká. A za tou lodí, pokud se to děje pravidelně, dokáží plavat stovky kilometrů. Na stejném principu byla zajišťována například vnější ochrana věznice Alcatraz v Sanfranciském zálivu. Pokud už někdo z vězňů z ostrova přeci jen utekl, postarali se o něj žraloci bílí. Dozorci žraloky v blízkosti ostrova udržovali právě vyhazováním zbytků z kuchyně a těly vězňů, kteří zde nápravný pobyt nepřežili.

Ale nemusí to být jen velké nákladní lodě. Žraloci se stahují i do přístavů, kde kotví luxusní jachty. Ze stejného důvodu bývají tyto lodě zdrojem potravy. Nějakým způsobem také reagují a jsou přitahováni i elektrickým polem kolem těchto lodí.

Pokud uvidíme žraloka v naší blízkosti, existuje nějaká obrana?

Pokud jste plavec, s největší pravděpodobností ho vůbec neuvidíte. Zaútočí na vás nečekaně. Žraloka zaregistrujete až ve chvíli prvního kontaktu. Už ten bývá obvykle fatální. Potápěči jsou na tom samozřejmě mnohem lépe. Zejména pokud jsou ve skupině, velmi pravděpodobně žraloka zaregistrují ještě před jeho útokem a mají i řadu možností, jak se takový útok pokusit odrazit - kamerou, harpunou, nožem, ploutví.

Ikonická ploutvička kroužící po vodní hladině je mýtus?

To by musela být hodně mělká voda. Většina žraloků totiž útočí zespoda a zezadu, případně z boku, útok probíhá tak, aby se co nejvíc eliminovala obrana kořisti. Ve zkratce, žralok vyletí jak torpédo třeba z hloubky 50 metrů. Dokonce se staly případy, kdy žraloci, typicky žraloci bělaví, číhali pod moly, ze kterých skákali lidé do vody, v podstatě jim rovnou do tlamy.

Máme nějakou šanci odhadnout, zda se žralok v okolí může vyskytovat? Vzdálenost od břehu, teplota, velikost vln a podobně?

Já bych to přirovnal k ruské ruletě. Jednoduše tam buď je, nebo není. Žraloci v mořích prostě žijí a to riziko vždycky existuje. V některých oblastech jsou proti nim pláže chráněny sítěmi. Po silných bouřkách, kdy mohou být sítě poškozené, bych zde do vody určitě nechodil. Jedinou bezpečnou obranu proti výskytu žraloka vidím asi ve volbě destinace. Co se Evropy týče, je to riziko malé.

Kde je nejbezpečněji?

Pokud se chystáte k moři na Balt, do Polska, Německa nebo Dánska a zbytku Skandinávie nebo k Severnímu moři do Německa, Francie nebo do Anglie, je to riziko zcela minimální, možná přímo žádné. Na Jadranu a v Itálii je riziko vyšší, ale ty útoky jsou ojedinělé, bavíme se o četnosti třeba jeden útok za deset let v celé oblasti. V subtropických a tropických vodách je to riziko nepoměrně vyšší, včetně výskytu obávaných žraloků tygřích a bělavých. Ze žraloků bílých by měl být turista nervózní typicky u břehů Jihoafrické republiky, při surfování v Kalifornii nebo kolem celé Austrálie.

Člověk si možná v moři připadá jako ohrožený druh. Ale statistika člověk versus žralok vypadá úplně jinak.

Žraloci jsou ohrožení rybolovem a jejich početnost v mořích a oceánech skutečně rychle klesá. Oproti rybám je jejich klíčovou populační nevýhodou to, že velmi pozdě dosahují pohlavní dospělosti, podobně jako lidé, a mají velmi málo potomků. Udává se, že jen kvůli polévce ze žraločích ploutví jich ročně zmizí sto milionů. Části druhů hrozí vyhynutí a to včetně lidožravého žraloka bílého, který je od roku 2005 chráněn i mezinárodní úmluvou CITES. Například není povolen dovoz jeho čelistí nebo zubů jako oblíbených suvenýrů ze zahraniční dovolené.