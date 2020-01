Matematika je pro zvířata důležitá. Často ji potřebují k holému přežití.

Lev. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Vyrazit do bitvy, nebo zůstat v úkrytu? V hustém křoví afrického močálu Busanga se nejistě krčí dva mladí lvi. Snaží se vyhodnotit situaci: zkoušejí podle hlasů v dálce spočítat, kolik má nepřátelská smečka v okolí členů. Jakmile zjistí, že je to víc než tři, místo nepozorovaně opouštějí. Proti tlupě s přesilou by totiž neměli v boji šanci.