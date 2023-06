Chovatelé je často milují. Pro přírodu ale mohou být invazivní druhy katastrofou

Co mají společného plzák španělský, ondatra pižmová nebo karas stříbřitý? Patří k invazivním druhům zvířat, která se do evropské krajiny dostala odjinud a můžou tu napáchat pořádné škody. Jak je možné jim v tom zabránit a co pro to může udělat každý z nás?

