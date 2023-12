Když si paní Nanae z Japonska pořídila fenku Mohu, asi netušila, jaký ohlas jednou vyvolá také u čtenářů v České republice. A co teprve takový pes Marw z Uherského Hradiště, kterého hledala i samotná česká slavice Lucie Bílá? Rok 2023 byl plný zajímavých zvířecích příběhů a kuriozit, které vyvolaly velký ohlas u čtenářů Deníku. A to včetně jednoho postrachu, který na vlastní oči vidělo jen minimum Čechů.

Mohu se umí pro své obdivovatele načančat | Foto: se svolením majitele Mohu/ www.instagram.com/__mohu_c

Zvířecí deník a chovatelství na webu denik.cz/magazin je podle ohlasů čtenářů Deníku velmi populární rubrika. Mezi nejčtenější články patří zajímavé příběhy zvířat, kuriozity, chovatelské rady i tipy, jak zlepšit zdravotní stav mazlíčků.

Marw - nejhledanější pes v Česku

Po třech týdnech smutku a nepřetržitého pátrání se rodina Pavla Tichopádka z Uherského Hradiště mohla radovat, že jejich ztracený pes Marw je zpátky doma. Do hledání zaběhlého šestiletého bostonského teriéra se zapojilo s pomocí sociálních sítí, rozhlasových stanic, Deníku i dalších periodik neuvěřitelné množství lidí. Marw se tak stal nejhledanějším psem v Česku.

Víte, kde se Marw schovával? Prozradil ho nezaměnitelný odér. „Tři týdny byl v polích. Je tam velké hnojiště, kde zřejmě přespával, protože tam bylo teplo. Taky byl po tom hnoji pěkně cítit, takže ho čekala koupel,“ smál se Pavel Tichopádek, jehož ztracený pes se celou dobu marného pátrání stále pohyboval v okruhu asi tří kilometrů od domova.

Rodina Pavla Tichopádka z Uherského Hradiště tři týdny hledala svého ztraceného kamaráda, bostonského teriéra Marwa.Zdroj: se souhlasem Pavla Tichopádka

Nejroztomilejší pes světa je kulatý

Japonský pudl by se klidně mohl pyšnit neoficiálním titulem Nejroztomilejší pes na světě. Fenka jménem Mohu vzbuzuje zájem svým drobným vzrůstem, načechranou srstí a zejména neobvyklým tvarem. Šestiletá Mohu má více než sto tisíc obdivovatelů na Instagramu a popularitu si užívá také na TikToku.

„Pokaždé, když jdeme s Mohu ven, někdo si ji prohlíží. Nevím, proč je tak oblíbená, ale lidé se mě na ulici neustále ptají, co je to za plemeno,“ uvedla majitelka Nanae pro web britského listu Daily Mail.

Mohu se svým portrétem.Zdroj: se svolením majitele Mohu/ www.instagram.com/__mohu_denik-630 data-description=

Největší veverka měří přes metr

Veverky. Ať už jsou zrzavé, hnědě či černé, jejich roztomilosti podlehne téměř každý. Protože většina z nás si jako první vybaví veverku obecnou, tedy malé něžné zvířátko s tělem dlouhým kolem dvaceti centimetrů a ocáskem podobných rozměrů, může se zdát představa metrové veverky jako science fiction. Takové zvíře ale opravdu existuje. Jmenuje se ratufa obrovská. Říká se jí i malabarská obří veverka a spatřit ji lze na území poloostrovní Indie.

Může dorůst do délky přesahující i jeden metr, přičemž dvě třetiny tvoří její dlouhý nápadný ocas. Srst malabarské veverky hýří výraznými barvami od smetanové přes oranžovou, různé tóny hnědé a černé až k nafialovělým odleskům.

Indická veverka může být dlouhá i přes metr. Dvě třetiny této délky přitom tvoří nápadný ocas.Zdroj: Wikimedia Commons, Vinod Bhattu, CC-BY-SA 4.0

„Na první pohled velmi nápadné zbarvení ve skutečnosti poskytuje veverce skvělé krytí,“ vysvětluje server Atlas Obscura. „Tím, že většinu života tráví v díky prosvítajícímu slunci skvrnitém baldachýnu, snadno se svou patchworkovou srstí splyne s okolím.“

Smutný konec labutí lásky

Labutí páry jsou symbolem věrnosti, pevné pouto je většinou spojuje po celý život. Proto tak zaujal smutný příběh z Kralup nad Vltavou, kde jedna labutí láska skončila. Samec uhynul, ale jeho tělo bylo na doporučení ornitologa ponecháno ve vodě na dosah hnízda, kde seděla samice na vejcích.

„S ohledem na skutečnost, že samice sedí na břehu na vejcích, bude uhynulý samec prozatím ponechán ve vodě, a to z důvodu soudržnosti párů tohoto druhu,“ vysvětlila rozhodnutí kralupská radnice s tím, že to je jediná naděje, že se mláďata vylíhnou.

Labutě se u řeky v Kralupech nad Vltavou vyskytují rok co rok.Zdroj: Deník/Petra Špitálská

Zápřednice jedovatá děsí

Čirá hrůza na osmi nohách, vybavená ostrými kusadly plnými jedu. Tak někteří čtenáři vnímají stále rozšířenější druh pavouka, zápřednici jedovatou. Vlastně není divu - je poměrně velká, dokáže prokousnout lidskou kůži a zvěsti o následcích útoku se mezi lidmi šíří rychlostí blesku.

Zajímavou fotografii zápřednice jedovaté pořízenou v Brně v roce 2022 poslal do redakce Roman Tocháček.Zdroj: Roman Tocháček„Kousnutí zápřednice je bolestivé a místo kolem vpichu opuchne. Ke kousnutí ovšem dochází opravdu výjimečně, pavouk kousne jen když jej někdo zmáčkne. Varování před možnými komplikacemi pro alergiky je spíše předběžná opatrnost – doložený případ nějakých zdravotních následků dosud chybí. A vzhledem k tomu že zápřednice jedovatá se vyskytuje běžně v celé jižní Evropě, pokud by byla skutečně nebezpečná, dávno by se to vědělo,“ uvádějí odborníci z České arachnologické společnosti.