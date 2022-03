Veterináři se připravují na to, že po pobytech v krytech a strádání na útěku budou některá zvířata potřebovat akutní ošetření. Zároveň ale myslí na to, že jednorázovým ošetřením péče o ně neskončí. Česká sekce Vétérinaires Sans Frontières Veterinářů bez hranic proto nabízí uprchlíkům i přímou finanční výpomoc skrze projekt Prcháme spolu. „Pro lidi prchající před válkou může být velkým problémem zabezpečit svému psovi nebo kočce i kvalitní krmení nebo dostatečné chovatelské zázemí. Finanční náročnost péče o zvíře může mnohé majitele odrazovat od toho vzít svého čtyřnohého společníka s sebou, což přinese ještě více stresu oběma,“ vysvětluje záměr veterinářka Barbora Červená.

Organizace uhradí náklady na veterinární péči, krmení či základní chovatelské potřeby. Pomoc je určená pro všechny občany Ukrajiny se statusem uprchlíka, kteří chovají kočku nebo psa. Zároveň Komora veterinárních lékařů České republiky vytvořila databázi veterinářů, kteří ošetří čtyřnohé uprchlíky zdarma. Pomoc nabídly téměř už dvě stovky pracovišť po celé republice.

Přibývá dovozů bez majitele

Kromě pomoci je ale nutné zajistit také bezpečnost a úřady varují před riziky, které se zvířecí migrační vlnou hrozí. Podobně jako lidé na vlastní pěst odvážejí od hranic uprchlíky, objevují se také svozy zvířat, které je převážejí do bezpečí. Jenže je u nich problém dohledat majitele a nad zdravotním stavem zvířete visí velký otazník.

Ruské rakety dopadají i na útulky. Lidé zvířata zachraňují z válečné zóny

Státní veterinární správa proto vyžaduje, aby po vstupu do ČR podstoupila zvířata bez majitelů desetidenní karanténu. „Osoba zodpovědná za zvířata bude dále povinna do 48 hodin po vstupu zvířat na území ČR zajistit klinické vyšetření zvířete soukromým veterinárním lékařem za účelem zjištění, zda zvíře nevykazuje klinické příznaky infekčního onemocnění. Obdobné vyšetření bude nutné zopakovat mezi pátým a desátým dnem karantény,“ vysvětluje Petr Majer, mluvčí SVS. Veterinář by měl zvíře očipovat a vystavit očkovací průkaz či petpas.

Vzteklina není na Ukrajině vzácnost

Veterinární správa také varuje před umisťováním zvířat neznámého původu do útulků a podobných zařízení. „Podobné aktivity představují vysoké riziko zavlečení vztekliny a dalších nebezpečných nákaz do ČR. Česká republika je dlouhodobě nákazy vztekliny prostá. „Naproti tomu na Ukrajině se navzdory probíhající vakcinaci lišek stále vyskytují stovky případů vztekliny ročně,“ poznamenává Majer.

Za první pololetí roku 2021 bylo nahlášeno 310 ohnisek této nemoci, naprostá většina pocházela od psů a koček. Inkubační doba vztekliny je několik týdnů, během kterých zvíře nevykazuje příznaky.

Jak pomoci



• Pomoci Veterinářům bez hranic můžete libovolným příspěvkem skrze portál Darujme.cz. Více informací najdete na portálu www.vsf-cz.eu.



• Sbírky pro útulky, kteří poskytly součinnost ukrajinským kolegům nebo zvířatům bez páníčků pořádají například Svoboda zvířat, Vegan Fighter nebo Společnost pro zvířata či Běhejme a pomáhejme útulkům.



• Materiální sbírku vede organizace Plná bříška.



• Databázi dobrovolníků, kteří chtějí pomoci vede portál Pesweb.cz. Registrují se zde nabídky dočasné péče.