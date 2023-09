2) Holátko

Den před štědrým večerem v roce 2017 našli záchranáři v popelnici podvyživenou medvědici bez srsti hledající něco k jídlu. Podle dne, kdy ji našli, ji pojmenovali Eve. Anglicky se totiž Štědrý den řekne Christmas Eve.

Trvalo dva roky, než jí srst částečně narostla zpět. Do původního stavu se však nikdy nevrátí. „Bez naší pomoci by neměla šanci přežít,“ řekla pro magazín People Kitty Block, která je ředitelkou společnosti Humane society of the United states, jež pomohla Eve zachránit.