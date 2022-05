Evropská komise preferuje pomoc zvířatům přímo na Ukrajině. Zmiňuje vzteklinu

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu se pořádají živelné sbírky na pomoc zvířatům a do země sužované válkou či na její hranice přijíždějí dobrovolníci. Snaží se zvířata z útulků i jednotlivých rodin odvést do bezpečí do jiných států. Úřady ale od začátku varují, že hrozí řada rizik. Teď se k problematice vyjádřila také Evropská komise prostřednictvím dopisu Ursuly von der Leyenové, který směřoval k europoslancům, kteří se ptali, jak a zda nevládní organizace v jejich úsilí podpořit.

Domácí zvířata jsou právoplatnými členy rodiny. Nezapomínají na to ani uprchlíci z Ukrajiny zmítané válkou. | Foto: Deník/Radek Cihla