„Dárky u stromečku přinesla paní s dcerou, které k nám chodí venčit psy,“ vyprávěly správkyně útulku Eva Churáňová a Markéta Urbanová. „A když venčila yorkshirku Julinku, oblíbila si ji tak, že si ji nakonec vzali a adoptovali. Když k nám Julinka přišla, byla v hrozném stavu. Zadrchaná, zanedbaná. Byla bezdomovce, který umřel. Dali jsme ji tu dohromady a teď je to zlatíčko. Ty dárky, kterém sem s Julinkou přinesly, jsou opravdu kvalitní a drahé, přesto navrch přidaly ještě finanční příspěvek.“

Adventní odpoledne se psy. V útulku Dogsy oslavili Štědrý den

Protiepidemická opatření platí i v útulku, proto se návštěvy musí dopředu objednávat. „To proto, aby se nám tu nesetkávalo více lidí najednou, abychom to uhlídali. Navíc máme i výjezdy, tak aby sem lidi nešli zbytečně v době, kdy tu nikdo není,“ vysvětlila Eva Churáňová. „Za příspěvky jsme moc rádi, vítáme hlavně pamlsky, piškoty, konzervy, které zvířata milují, ty nám schází. Stejně tak konzervy a kapsičky pro kočky. Lidé si mohou přijít i pejsky vyvenčit, ale také se musejí objednat i proto, aby na ně pes k venčení vyšel. Každého psa půjčovat nemůžeme, protože někteří mají různé fobie a někdy mohou být nebezpeční.“

Psí Vánoce neVánoce v útulku pro zvířata v Českém Krumlově. Momentálně je tam 24 psů a osm koček.Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová

V krumlovském útulku je momentálně 24 psů a osm koček. Jedním z takových psů, kterému se těžko hledá nový páníček, je například pes Carl. Je to kříženec labradora, je mu devět let, z toho sedm let je v útulku.

„Carl je jen pro zkušeného chovatele,“ řekla Markéta Urbanová. „Rozhodně není pro každého. Zkoušeli jsme to a nešlo to, tehdy své pečovatele i napadl. Potřebuje opravdu zkušeného chovatele se zahradou, aby měl výběh. Rozhodně není vhodný k malým dětem, ani ke zvířatům.“ „Carl už si tu zvyknul a je tu jako doma,“ dodala Eva Churáňová. „Bere nás jako páníčky. Nás poslouchá, i když ze začátku na nás také vrčel.“ „Víme, jak na něj a hlavně máme piškoty,“ smála se Markéta Urbanová. „Každý pes se dá upiškotovat.“

Jak útulku pomoci? Otevírací doba pro veřejnost je od pondělí až do neděle od 8 do 16.30 hodin. Je možno přispět krmivem, nebo finančně na účtu: 19-221241/0100. Komerční banka, variabilní symbol 9619. Nebo v hotovosti přímo v kanceláři útulku, také na pokladně MěÚ - Kaplická 439, I. Kontakty na správce v otvírací době: 606 640 507 a 606 640 507.

Současné správkyně útulku kromě péče o zvířata musí zvládat i jiné věci. Například odchytovou službu, což není jednoduché. „Třeba v sobotu jsem jela k psovi, který trhal ovce,“ vyprávěla Eva Churáňová.

„To bylo docela nepříjemné. Ale majitel psa se našel, jinak bychom psa museli odvézt sem a majitele hledat. Notorické psí útěkáře už známe, a tento byl jedním z nich, takže jsme majitele znali.“ Psy ženy nejčastěji odchytávají na piškoty. „Odchytovou tyč používáme jen v krajním případě, když se pes nechce nechat chytit a je opravdu zlý,“ říkala Markéta Urbanová. „Občas k odchytu voláme městskou policii, ale jinak to děláme samy. Jsme na to vyškolené, tak pro psy jezdíme my.“

Hračky, pamlsky, výživa. Dárky pod stromečkem potěší i zvířata v útulcích

A zvládají to i bez nějakého toho škrábance. „Jediné, co se mi kdy stalo, bylo, že mě pokousala kočka,“ smála se Eva Churáňová. „Dáváme pozor. Psy lákáme na pamlsek a do auta je dostaneme na něj nebo s pomocí vodítka, podle toho, jakou má pejsek povahu. Jsou většinou zrazení, když je jejich lidi někde vyhodí. Je vystrašený, když sám běhá v lese nebo po městě.“

Dárečky v krabičce

Na Štědrý den se zvířata v útulku také pomějí. Bohatá hostina musí být. „Dostávají dárečky v krabičce,“ popsala Markéta Urbanová. „Každý pes má svoji krabičku se jménem a v ní má různé piškoty, uši a jiné dobroty, co mají rádi. Každý dostane stejné ňamky. Přineseme jim krabičku do výběhu a oni si vyberou, na co mají chuť. Zbytek jim schováme, a dáváme jim to postupně. A kočkám také, ty dostávají takový mišmaš.“