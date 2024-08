Zatímco v zimě volně žijící zvířata může trápit nedostatek potravy, v létě je to sucho a s ním spojený nedostatek vody. Žíznivá zvířata se tak v zoufalství mohou vrhat do hloubek, což může vést k jejich utonutí. Pítka, kterých je na trhu nepřeberné množství, ale dají se i snadno vyrobit, tento problém vyřeší. Zásadní je vodu pravidelně obměňovat a pítko čistit. Zdroj vody uvítají desítky běžných druhů ptáků a pravděpodobně přiláká i ježky, veverky, obojživelníky a užitečný hmyz.

Pítka můžete vybrat podle toho, kam je umístíte. „Máte k dispozici balkon či terasu? Perfektní volbou budou lehká plastová pítka, která lze jednoduše upevnit na zábradlí, či pítka na tyči, již můžete snadno zabodnout do většího květináče. Napojit ptáky zvládnete, i když jsou v bytě jen okna. Pro tento účel jsme vyvinuli pítko, které stačí umístit na parapet a zajistit přivřením sklolaminátové síťky mezi okenní rám a okno. Odolá tak i silnému větru,“ uvedla Alena Klvaňová z České společnosti ornitologické.

Větší možnosti pak nabízí zahrada nebo dvorek, volit totiž lze z celé řady pítek, která se dají položit i na zem a využijí je třeba i ježci nebo obojživelníci. K tomu stačí i obyčejný podkvětník. Naopak pítka kovová ornitologové nedoporučují, ta se totiž v létě příliš zahřívají.

Miska by měla mít hloubku od dvou do deseti centimetrů, aby se mohly napít a vykoupat i menší druhy ptáků. V misce by neměly chybět oblázky sahající až nad hladinu vody, a to nejen kvůli zatížení, ale také aby po nich mohl snadno vylézt hmyz, který by se jinak mohl utopit.

Pítko či prkno v bazénu

Pítko je nejlepší umístit na stinné místo. Nejenže zvířata stín v horkých dnech vyhledávají, ale voda se z pítka nebude tak rychle vypařovat. Vhodné místo je kolem dvou metrů od nejbližších keřů, aby zvíře včas mohlo zareagovat na případný útok predátora. Myslet je třeba také nejen na dolévání vody, ale také na pravidelné čištění. „Ptáci totiž do misek nezřídka kálí, popřípadě se v nich koupou a zbavují se parazitů. Čím více uživatelů vaše pítko má, tím větší je pravděpodobnost, že se bez správné údržby stane rizikovým prostorem, kde si mohou ptáci předávat vážné nemoci. Ideální je dolévat denně novou čistou vodu a jedenkrát týdně umýt i samotné pítko,“ upozornila Klvaňová. Nádobu stačí vymýt vodou a vydrhnout kartáčkem, popřípadě opláchnout v horké mýdlové vodě.

Pokud má člověk na zahradě bazének nebo jezírko, stačí umístit plovoucí prkno, odkud se budou moci zvířata pohodlně napít. „Pozor ale na jezírka a bazény s kolmými stěnami. Také dávejte pozor na konve nebo kbelíky. Nouze o vodu nutí ptáky pít i z těchto zdrojů a hrozí jim utopení,“ varoval Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.

Bazény je třeba zakrýt plachtou, sudy pak krytem například z pletiva nebo roštu. Jezírka jsou ideálním přírodním pítkem, pokud se nacházejí na stinném místě a mají pozvolný vstup do vody. V tu chvíli se na pozemku stanou středem života.