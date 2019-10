Jakmile pes začne kulhat, je zle, říká veterinář Roman Skala. Zvíře totiž bolest dlouho potlačuje. Je tak naprogramované. Kdyby dalo v přírodě najevo, že má trápení, okamžitě by ho něco sežralo.

„Vidíte tu kyčel? Je úplně vydrolená,“ ukazuje přitom na rentgenový snímek sedmileté fenky německého ovčáka. Na obrázku se rýsuje kloubní hlavice, vykousaná do útlého pahýlu. „Člověk s takto zničeným kloubem by se zhroutil po pár metrech. Nedal by to. Pes to ale ustojí. Někteří s tím dokážou dokonce ještě běhat po parku,“ pokračuje Skala.

Širší nabídka kloubů než u lidí

Je krátce po šesté večer a zvířecí ortoped z pražské Veterinární kliniky Na Hrádku právě dokončil jednu ze svých rutinních operací: rupturu předního zkříženého vazu. To znamená, že pacientovi s popraskanými vazy všil do nohy titanový implantát. Tím tlapku znovu zpevnil.

Pes na stole těžce oddychuje, přes stehy stále prosakují kapky krve. Sestra mu je opatrně otírá. Prý bude muset pejska ještě chvilku hlídat: má totiž zřejmě slabší srážlivost krve.

„Operace zkříženého vazu je docela častý výkon. Děláme jich tady desítky ročně,“ popisuje mezitím veterinář Skala. Postižení, které tím lékaři napravují, se podle něj objevuje hlavně u psích plemen s nohama do „o“. Například u border teriérů.

Důvod: lidé tyto psy pokazili šlechtěním. „Dosáhli jsme sice určitého vzhledu, který se nám líbí, ten ale je nepřirozený pro psa. Zvíře má kvůli nešťastné anatomické stavbě přetažené vazy a ty mu praskají,“ pokračuje Skala. Psovi stačí jen neopatrně došlápnout.

„Veterinární medicína už si s tím ale dokáže poradit,“ říká Skala. Zvířecí ortopedie zažívá nebývalý rozmach a implantáty, které se k léčení mazlíčků používají, vyrábí několik firem. Třeba umělých kloubů jsou na trhu desítky. „Nabídka zvířecích endoprotéz už je širší než u lidí – každé plemeno je totiž trochu jinak veliké a rostlé,“ po-tvrzuje děkan Fakulty veterinárního lékařství v Brně Alois Nečas.

Vyrábějí se umělé klouby kolenní, kyčelní i loketní. K dispozici jsou endoprotézy pro malé psy okolo tří kilogramů váhy i pro gigantická plemena s devadesáti kily. „Jsou dokoncei kloubní náhrady, které si může operatér poskládat přesně tak, jak potřebuje a jak to vyhovuje konkrétnímu pacientovi.

Dodávají se totiž s různě velkými kloubními hlavicemi, dříky a jamkami,“ doplňuje. Podle šéfky Komory veterinárních lékařů Radky Vaňousové lze umělý kloub dokonce i vyrobit na míru. „Cena se pak ale pohybuje od 3,5 tisíce eur výš, tedy od sta tisíc korun,“ podotýká.

Dřív lidi chromého králíka zkrmili

Lidí, kteří jsou za operace svých čtyřnožců ochotni zaplatit, přesto přibývá. Podle klinik vzrostl počet ortopedických operací u zvířat za posledních deset let dokonce dvojnásobně.

„Lidé jsou za psa nebo kočku ochotni utratit jako za jiného člena domácnosti,“ potvrzuje veterinář Skala. Na operační sál se podle něj dostávají hlavně psi a kočky, výjimkou ale nejsou ani další zvířata – například fretky, králíčci, morčata a krysy.

„Ještě před pár lety by lidé chromého králíčka zkrmili hadovi, dnes ho přinesou a nechají mu udělat pakloub. Za opravu kyčle klidně dají i pět tisíc korun, tedy zhruba pětadvacetkrát vyšší částku, než za jakou mazlíčka původně pořídili,“ vypráví Skala.

Ošetření za miliardy

Ostatně ochotu utrácet za zdraví mazlíčků potvrzují i data Českého statistického úřadu: výdaje tuzemských domácností za veterinární služby podle nich nabobtnaly za posledních deset let o pětinu. Loni lidé dali za služby veterináře, zvířecí hotely a salony dokonce přes dvě miliardy korun.

Když se k tomu připočtou i náklady na krmivo a další potřeby, vyšplhají útraty tuzemských majitelů zvířat na 12,2 miliardy korun ročně. Psa má podle statistiků zhruba 29 procent ze čtyř milionů českých domácností, kočku si pořídilo 19 procent lidí.

