Znám jednu ženu, která šla tak daleko, že raději ukončila pětadvacetileté manželství poté, co její manžel požadoval, aby si vybrala mezi manželstvím a jejich psy. „Po tak dlouhém vztahu by měl přece vědět, že vzdát se psů rozhodně nedokážu. Takže jsem se sebrala a šla jsem. Byla to jeho volba. Já měla jasno.“

Zvíře jako náhradní partner

Jako Jirka je na tom v dnešní době mnohem více mladých lidí. Místo partnerky (nebo partnera) si pořizují psy nebo kočky, případně jiné chlupaté zvíře. Nehledají vážnou známost, protože na tu je ještě dost času. Pes dokáže pobavit, zbavit stresu a nevyvolává konflikty. Nic nezakazuje, neremcá a nebuzeruje.

„Když chci, dívku si seženu, ale nic vážného zatím nehledám. Potřebuji čas na seberealizaci, svoje koníčky, a partnerka by mě brzdila,“ tvrdí Jirka. Tedy zatím. Do budoucna o manželství uvažuje. A co ještě na své milované fence Stelle oceňuje? Je mu věrná, oddaná a nechová se protivně.

Jirka není jediný, kdo smýšlí podobně. Podle jedné studie, kterou prováděli odborníci v Kanadě, asi polovina kanadských domácností bez dětí vlastní domácí zvíře. Trendem je zůstat co nejdéle sám, aniž by si zakládali rodinu. Nezávislá britská studie zase uvedla, že spousta lidí dává přednost kočkám a psům před lidskými partnery i proto, že domácí mazlíčci jsou výborní posluchači. Přiznejme si, od psů i koček se můžeme hodně naučit. Od pravidelného pohybu po pravidelné stravovací návyky či schopnost empatie.

Jakmile si ale zvíře pořídíte, nemůžete se ho jen tak snadno zbavit. Když se pak rozhodnete, že je už čas najít si partnera, a najdete ho, ale bude vás nutit, abyste se psa vzdali, je docela možné, že se dostanete před rozhodnutí, komu dát přednost. Proto je důležité diskutovat o domácích mazlíčcích ještě ve chvíli, než začnete vztah brát vážně. Pokud je navíc ten druhý alergický na zvířecí srst, může to být poměrně těžká volba. Vždycky jde ale zapracovat na nějakém kompromisu, který potěší obě strany.

Nesnášíš mého psa? Nebudu s tebou!

Upřednostnění zvířete před partnerem je běžnější, než myslíte. Podle jednoho průzkumu si čtyři z pěti lidí myslí, že reakce jejich psa na potenciálního partnera je důležitým faktorem při rozhodování o tom, zda vůbec do takového vztahu půjdou. Celých 86 procent pak uvedlo, že se raději rozejdou s někým, kdo jejich psa (nebo kočku) nesnáší.

Další průzkum ukázal, že více než 16 procent majitelů psa raději „oslaví“ narozeniny svého mazlíčka než narozeniny svého partnera. Psi hrají důležitou roli v romantických vztazích a podle průzkumů jeden z pěti majitelů psa zůstává ve vztahu jednoduše kvůli psovi. A taky se ukázalo, že spousta majitelů štěňat je používá k tomu, aby k sobě přilákali potenciální partnery. Úspěšných je skoro 90 procent z nich, to je dobrá bilance. Co to dokazuje? Že psi mají skutečně super sílu, pokud jde o navazování vztahů – a také stmelování.

Jestliže ale vztah nefunguje, je vyhořelý a nemá šanci na záchranu, ani zvíře mu nepomůže. „Setkala jsem se v poradně s klienty, kteří spolu zůstávali kvůli společnému pejskovi. Vztah byl však neudržitelný, rozešli se a nakonec se domluvili, jakkoli to zní bizarně, na střídavé péči o psa,“ usmívá se psycholožka Magdalena Dostálová.

Zvíře jako „nácvik“ na děti?

Pokud ve zdraví dva zamilovaní přežijí počáteční euforii, polehounku se začnou možná objevovat myšlenky na stvrzení svazku manželským slibem nebo na založení rodiny. A samozřejmě mnohé páry může přepadnout nervozita, či dokonce strach z budoucnosti, v níž se budou muset starat i o někoho jiného než sami o sebe. Tak co si to nejdřív natrénovat a pořídit si psa? Je přece nejlepší přítel člověka a může být skvělým nácvikem na dítě. Jenže takhle to nefunguje.

„Psa máme sice rádi, ale lidské mládě z něho nikdy nebude. Není tvořen polovinou našich genů, nevyvíjí se tak, aby se v něm viděli všichni příbuzní široko daleko. Nevyroste v parťáka, se kterým můžete debatovat nad filmem. Nevyroste z něj dítě, které sledujeme, jak z neobratného brnkání postupně tvoří klavírní melodii. Pes může být příjemným společníkem, ale pořád je to zvíře,“ vysvětluje psycholožka.

Nicméně některé nabyté dovednosti, které se získají při péči o psa (nebo kočku), využít lze. „S domácím mazlíčkem můžete upevnit trpělivost a pocit zodpovědnosti za někoho dalšího. Když budete psa učit základním povelům, trénujete si i nastavování a udržení hranic. To vám může být k dobru při výchově lidského potomka,“ myslí si psycholožka.

Někdy stmelí, někdy rozdělí

Vztah mezi člověkem a zvířetem se vyvíjí podobně jako mezi lidmi. Když do takového vztahu vstoupí třetí osoba, která navíc zvíře nesnáší, může to být průšvih. Pokud je mezi vámi a zvířetem dlouholetý vztah a najednou se ocitnete v situaci, kdy musíte volit mezi partnerem a domácím mazlíčkem, může skutečně dojít k lámání chleba. Na druhou stranu průzkumy jasně ukazují, že zvíře může vztah totálně rozbít, ale může působit jako stmelovač. A pokud vztah není úplně mrtvý, může fakt zvíře pomoci. My si například před čtyřmi lety pořídili domů kočku a stalo se neuvěřitelné. Kočka dokázala stmelit všechny v rodině, a dokonce se jí podařilo znova nastartovat partnerskou komunikaci.

„Zvíře je velmi často v domácnosti prvek, který mají ti dva společný, třeba v situaci, kdy dospělé děti vyletěly z rodného hnízda. Pejska můžou společně opatrovat, těšit se z něj nebo společně hudrovat na jeho neplechy. To všechno může partnery spojovat, když se třeba hůře hledají jiná témata,“ radí Magdalena Dostálová.

Celý mladší život budovali kariéru, vychovávali děti a leckdy zapomínali na sebe i společný čas s partnery. Když pak děti odejdou, partneři čekají, že si konečně začnou užívat společného života. Jenže někdy to nejde, není na co navazovat. Občas může mít domácí mazlíček roli spojnice mezi mužem a ženou, mají se zase o koho starat. Pořídit si zvíře v takovém případě je celkem pochopitelné. Jenže pořídit si po rozvodu psa místo hledání dalšího partnera je podle některých odborníků patologické. Jsme lidi a primárně by měla naše láska směrovat k člověku, až pak k psovi.

IVANA AŠENBRENEROVÁ