Jakmile proniknou do těla hostitele, způsobí mu nemalé utrpení: někteří začnou prorůstat do svalů, další okusují střeva. Jsou dokonce i takoví parazité, kvůli kterým může postiženému zvířeti puknout srdeční tepna nebo oslepnout oko.

O to naléhavěji zní varování veterinářů, podle nichž přestávají proti těmto červům působit dostupné medikamenty. Paraziti jim bez problémů odolají a dál se v útrobách zvířete množí. Problémy se týkají především škrkavek a měchovců – tedy nejrozšířenějších červů vůbec.

„Rezistence na některé přípravky byla skutečně potvrzena. Účinkovat přestává například léčivá látka pyrantel, která se běžně používá k odčervení psů a koček napadených škrkavkami a měchovci,“ potvrdila Deníku Eva Vernerová z Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Problémy ale chovatelé zaznamenali i u dalších medikamentů. Třeba těch s účinnou látkou ivermectin. „Zatímco dřív sloučenina parazity spolehlivě ochromila, takže přestali přijímat živiny, dnes někteří bez problémů přežívají. V trusu napadených zvířat se dál objevují vajíčka,“ popsala další z příkladů veterinářka a specialistka na léčbu koní Dominika Švehlová.

Odčervení naslepo

Důvodem je podle expertů nadužívání nebo nesprávné užívání medikamentů. „Řada chovatelů totiž praktikuje takzvané odčervování naslepo. Aniž by tušili, jestli je jejich zvíře vůbec nakažené, koupí si v lékárně antiparazitikum, a to pak psovi či kočce podají,“ popisuje biolog a ředitel táborské zoo Evžen Korec.

Pokud ale zvířeti nabídnou nižší dávku, než je potřeba, parazit si na ni postupně navykne. Vybuduje si proti ní účinné zbraně a medikament přestane fungovat.

Trus pod mikroskopem

Podle veterináře Jiřího Žáka jsou ale na vině i někteří kolegové zvěrolékaři. „Je pro ně jednodušší a pohodlnější dát pravidelně mazlíčkovi tabletu na odčervení, než sbírat a vyšetřovat jeho trus. Není to totiž zrovna činnost, kterou by kdokoliv dělal vysloveně rád,“ podotýká.

Správně by přitom měli každé zvíře před odčervením náležitě vyšetřit. Zjišťovat by měli nejenom to, jestli je mazlíček nakažený, ale také jaký konkrétní parazit jeho útroby osídlil. Podle toho by pak měli zvolit typ a dávku léčiva.

Chovatelé by si měli dávat pozor i na to, jestli svému mazlíčkovi podávají přípravek určený skutečně pro dané zvíře. Jinak riskují jeho život. Na videu je zachyceno, jak dopadly dvě kočky, kterým jejich majitelka podala přípravek určený výhradně pro psy. Ten je ale pro kočky toxický.

Zrušte volný prodej

„Jedinou výjimku tvoří štěňata a koťata, u nichž se stále uznává pravidelné odčervovací schéma i bez opakovaného vyšetření trusu,“ dodává Žák. Riziko jejich nakažení je totiž příliš vysoké a organismus příliš zranitelný.

Odborníci proto lidi nabádají k obezřetnosti. „Pokud si nejsou jistí, jak na tom mazlíček je, mohou nechat vzorky jeho trusu vyšetřit v některé ze specializovaných laboratoří,“ píše Evžen Korec v knize Jak prodloužit život vašeho psa. Lidé tam mohou vzorky v dobře uzavřeném obalu dokonce poslat poštou. Analýzy dělá například Státní veterinární ústav nebo farmaceutická univerzita.

VIDEO: Tasemnice ve střevě

Riziko i pro člověka

Podle Jiřího Žáka by se navíc měl zrušit volný prodej léků na parazity ve zverimexech a lékárnách. „To je špatná praxe, která by se měla změnit,“ je přesvědčen veterinář. Škrkavky nebo měchovci totiž nepředstavují riziko jen pro samotné domácí mazlíčky, napadnout mohou i člověka. Někteří dokonce velmi nepozorovaně. Třeba larvy měchovce dokážou do těla hostitele proniknout i přes kůži - například pokud člověk chodí venku bos.

O tom, že je třeba chovatele varovat, svědčí i výsledky exkluzivního průzkumu Zvířecího deníku: pravidelně a bez předchozího vyšetření trusu odčervují svého domácího mazlíčka dvě třetiny lidí. Pětina chovatelů kupuje přípravky na odčervení ve volném prodeji. A čerstvým syrovým masem bez předchozího přemrazení, tedy s rizikem, že se mazlíček nakazí přítomnými parazity, krmí své zvířecí svěřence téměř 14 procent lidí. Podrobnosti najdete zde: