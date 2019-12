V první chvíli jsme si mysleli, že dostala epileptický záchvat. Kočka se šíleně třepala a nemohla se postavit na nohy. Škubání těla ji vždy znovu srazilo dolů, popisuje nedávný zážitek chovatelka Martina.

Diagnóza veterináře ale nakonec zněla jinak: otrava. „Zkoumali jsme, co asi tak mohla pozřít, a dospěli jsme k závěru, že to bylo zřejmě ovoce liči. Našli jsme ho totiž okousané v kuchyni,“ pokračuje žena a dodává: „Vůbec by nás nenapadlo, že se může kočka pustit i do ovoce.“

Desítky případů

Podobný problém řešila i chovatelka čtyřletého bullteriéra Petra. „Pes se nám začal podivně motat. Měl pěnu u tlamy a zrychleně dýchal,“ popisuje. Vyšetření na veterině a prohlídka domu pak odhalily, že pes zřejmě spolykal lógr ze zásobníku kávovaru. „Vloupal se zkrátka do koše a vyplenil ho,“ říká Petra.

Obě jmenovaná zvířata se z problémů nakonec dostala. Řada dalších mazlíčků ale takové štěstí nemá. „Veterinární otravy totiž mívají velmi závažný průběh a těžké příznaky. Často proto končívají smrtí,“ upozorňují experti z Toxikologického informačního střediska, které prý každoročně přijme asi 90 až 170 dotazů na otravy psů a koček. Většinou je zapříčiní právě běžně dostupné lidské potraviny, čisticí prostředky a léky.

Jed zvaný čokoláda

Na co si tedy dát pozor? Podle ředitele Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Jiřího Bureše je jednou z nejběžnějších pochutin, kvůli nimž může ma-zlíček i uhynout, obyčejná čokoláda. Obsahuje totiž alkaloidy kofein a teobromin, které jsou pro psy a kočky toxické. „Pokud zvíře cukrovinku pozře, začnou tyto látky působit na jeho mozkovou kůru, srdce a ledviny,“ souhlasí i veterinářka Tereza Ježková. Zvíře pak začne být neklidné, zvrací a může mít průjem. Přepadnou ho také mohutné křeče, pomočování či žízeň.

Stačí k tomu přitom málo: „Třeba pro čivavu vážící kilo a půl může být smrtelná už dávka okolo 100 až 150 gramů mléčné čokolády. U hořké je to dokonce ještě méně jen šedesát gramů,“ upřesňuje Jiří Bureš.

Stačilo pět bobulí

Podobně podle něj může dopadnout i mazlíček, který si dá trochu pravého čaje, kávy nebo Coca-Colu. Také tyto pochutiny totiž obsahují kofein, teobromin a teofylin.

Problematické jsou ale i hrozny a rozinky. A to především pro psy. „Přesná příčina se zatím neví, ale jednou z možností je, že zvíře spolu s rozinkami pozře i přílišné množství jednoduchých cukrů, což mu způsobí šok. Zvýší se vstřebání vápníku ze střeva a nadměrně vyplavený vápník v těle poškodí ledviny,“ vysvětluje veterinář.

Jak dobře znáte řeč zvířat? Zkuste si náš kvíz:

Příznaky takové otravy se dostaví velmi brzy přibliž-ně po šesti hodinách od po-žití. Mazlíček většinou silně zvrací, může mít ale i průjem. „Má také bolesti břicha a trpí nechutenstvím,“ doplňuje odborník. Stejně jako u čokolády se mohou objevit žíznivost, křeče či pomočování.

Psa přitom ohrožuje i nepatrné množství hroz-nového vína nebezpečná dávka začíná už na 2,8 miligramu na kilogram váhy zvířete. Popsán je dokonce případ, kdy jezevčíkovi selhaly ledviny jen po pěti bobulích vína.

Sladidla zamkněte

Mezi další potraviny, které by měli lidé radši před zvířaty zamknout, patří xylitol neboli březový cukr. Jde o zvláštní druh sladidla, které se doporučuje diabetikům. Přidává se také do žvýkaček nebo zubních past. Pro zvířata je ale nebezpečné.

Důvod? „V trávicím traktu se totiž okamžitě vstřebává. Během pouhých dvaceti až čtyřiceti minut je tak hladina cukru v krvi na maximální hladině, což způsobí prudké vyplavení inzulinu a následný prudký sestup hladiny krevního cukru,“ uvádí Jiří Bureš. Zvířeti tak mohou během několika hodin selhat játra. Platí to hlavně u malých plemen psů či u králíků.

Anémie z česneku

Ke zvířeti by se nemělo dostat ani avokádo. To totiž obsahuje persin, který mu může poškodit srdce, plíce a jiné tkáně. „Avokádo má navíc vysoký obsah tuku, což může způsobit žaludeční potíže, zvracení či zánět slinivky,“ upozorňuje na další položku na černé listině veterinář.

Víte , kolika let se dožívají zvířata? Zkuste si náš kvíz:

Muškátové a makadamové ořechy zase vyvolávají dočasné ochrnutí. „Jedovaté jsou samozřejmě i cibule, pažitka a česnek, jejichž látky narušují červené krvinky a mohou u psů vyvolat až anémii, slabost nebo dýchací problémy,“ přidává k výčtu nevhodných potravin Bureš.

Operaci kvůli těstu

Při pečení vánočního cukroví by si měly hospodyňky dát pozor i na syrové kynuté těsto. To totiž v teplém zvířecím traktu nabobtná a způsobí až přetočení žaludku. „To pak bez včasné operace končívá fatálně,“ říká odborník.

Jako první pomoc veterináři doporučují vyvolat zvracení, podat zvířeti živočišné uhlí a vyrazit s ním k lékaři.

Zvíře může otrávit i paralen

Chovatelům běžně ulevují od bolesti. Pro jejich čtyřnohé mazlíčky ale mohou znamenat smrt. Řeč je o „lidských“ medikamentech, jako jsou třeba paralen, acylpyrin nebo ibuprofen. Podle veterinářů by se do tlam a zobáků zvířat dostávat rozhodně neměly.

Například paralen. Tento lék se podle Zuzany Široké z Veterinární a farmaceutické fakulty v Brně u zvířat vůbec nepoužívá. Dostupný je pouze pro léčbu dýchacích problémů u prasat. „Přesto ho řada majitelů svým zvířatům z neznalosti podává. Výsledkem je vysoký počet otrav, které často končí fatálně problém je především u koček, fretek, ale i psů,“ uvádí odbornice. Jmenovaným zvířatům totiž chybí enzym, který by jim pomohl účinnou látku paracetamol odbourat. Lék jim tak poškodí orgány.

„Třeba kočky, které jsou na paracetamol nejcitlivější, začnou otékat na hlavě a na tlapkách. Následně dojde k poškození červených krvinek, které jsou vyplavovány do moči, až nakonec selžou játra a celý oběhový systém,“ popisuje Jiří Bureš z Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Stačí jedna tableta

Toxická je podle něj už dávka kolem 10 až 60 miligramů na kilogram váhy zvířete. „To je pro představu šestnáctina tablety o síle 500 miligramů pro tříkilovou kočku,“ přibližuje. U psa je to o trochu více asi sto miligramů látky na kilogram váhy zvířete. Tedy jedna tableta u zhruba pětikilového psa.

Pokud chovatel podá psovi místo paralenu ibuprofen, otrávit ho může už s polovinou tablety o síle 200 miligramů to platí u dvanáctikilového mazlíčka.

Problematické jsou i další léky. Podle veterinářů třeba přibývá otrav zolpidem a dalšími lidskými hypnotiky. „Nově jsme zaznamenali také otravy minoxidilem na podporu růstu vlasů,“ doplňuje Jiří Bureš. Tyto léky zřejmě zvířata spolykala omylem. „U psů se po pozření léku objevily vážné změny na srdečním svalu. U koček se v důsledku těchto nevratných změn vyvinul dokonce otok plic,“ dodává.

Vánoční soutěž Deníku

Podělte se s námi o vánoční fotografii svého domácího mazlíčka a vyhrajte pro něj pamlsky Brit. Je jedno, jestli zachytíte psa či kočku pod stromečkem, u vánočního stolu nebo při rozbalování dárků. Soutěžit může každý.

Obrázky svých zvířecích přátel můžete posílat od 21. do 25. prosince 2019 (včetně), a to na e-mail zvirata@denik.cz nebo na facebookovou stránku „Zvířecí deník“. Hlasování o nejhezčího vánočního mazlíka pak potrvá od 26. do 27. prosince 2019 (do 12 hodin) na facebookové stránce Zvířecího deníku. Majitelé tří fotografií, které získají nejvíce hlasů, obdrží balíček pamlsků. Nejlepší fotky současně zveřejníme v dalším čísle sobotního Zvířecího deníku.