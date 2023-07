Dopadnout pytláky se v České republice podaří jen v pětině případů. Snížit riziko a odhalit jejich aktivitu dřív, než si vyžádá život němé tváře, chce brněnská organizace Justice for Nature. Tvoří jednotku preventistů enviromentální kriminality.

Dopadnout pytláky se podaří jen v pětině případů. Změnit to chtějí dobrovolníci. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Zastřelený daněk s uřezanou hlavou, postřelený vlk, dravci otrávení karbofuranem. Zlomek z 53 případů pytláctví, které loni řešila policie. Objasnit se podařilo jedenáct z nich. „Objasnění případů komplikuje fakt, že se o nich dozvídáme se zpožděním, jedná se o odlehlá místa. Většinou je obtížné pak zajistit stopy nebo svědky,“ vysvětlil mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek.

Právě s tím by ale mohli pomoci dobrovolníci enviromentální kriminality, kteří by bojovali proti pytlákům přímo v terénu. Jejich nábor teď pořádá organizace Justice for Nature.

„Prevence enviromentální kriminality vznikla proto, abychom mohli společnými silami chránit přírodu a divoká zvířata bez zbytečných kompromisů. Nyní je ten správný čas zvednout hlavu a zabrat. Buď se stát preventistou a přidat se přímo k týmu, nebo tým podporovat, abychom měli základní finanční prostředky na terénní činnost,“ přiblížil předseda spolku Milan Jeglík.

Se svým týmem sbíral zkušenosti s odhalováním ilegálních aktivit proti přírodě a zvířatům třináct let v zahraničí, například na Sumatře a Kostarice.

Školení v terénu

V srpnu se koná první program prevence envirokriminality na Vysočině. „Součástí programu je školení PEK, terénní akce, kontrola a rozmisťování fotopastí, pátrání po environmentální kriminalitě,“ vysvětlil Jeglík.

Na Vysočině už PEK působí jako výjezdová jednotka, odklízí mrtvá zvířata z vozovky. Tým posílí také detektor kovů, díky kterému bude možné zjistit, zda zvíře nebylo zastřeleno. To bude potřeba podle organizace zejména na podzim, v době lovů.

Otrávený moták pochop na KolínskuZdroj: Klára Hlubocká, se svolením České společnosti ornitologické

„Na takových akcích dochází často k nelegálním zástřelům chráněných živočichů a zvířat, která nejsou lovná. Náš tým tedy bude schopen vyhodnotit, zda nález mrtvého zvířete není spojen s pytláctvím a pak to budeme řešit,“ doplnil Jeglík. Spolek spolupracuje s Českou společností ornitologickou, policií nebo Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Pokud se ukáže aktivita na Vysočině jako úspěšná, mohl by se projekt rozšířit do dalších regionů.

Organizace Justice for Nature není jedinou, která má v terénu dobrovolníky. Už několik let fungují pod Hnutím Duha takzvané rysí a vlčí hlídky.

Ochránci přírody v minulosti upozorňovali, že by s potíráním pytláctví, ale třeba i nelegálních skládek, mohlo pomoci zřízení nového policejního oddělení, které by se zaměřovalo pouze na envirokriminalitu. Funguje například na Slovensku. V koncepci a strategii české policie až do roku 2026 ale není a v dohledné době se to nezmění, policie pro ni zatím nevidí prostor. Má jinou strategii.

„Na prezidiu máme specialisty a proškolujeme kolegy v regionech, na jednotlivých krajských velitelstvích a pracovištích kriminální policie,“ doplnil mluvčí policie Vinčálek.