První zvířecí krematorium v Moravskoslezském kraji se má nacházet v areálu bývalého Dolu Koblov v Ostravě-Koblově. V současné době probíhají povolovací a připomínková řízení. Některým z místních se ale záměr nelíbí, dokonce vznikla petice proti výstavbě.

„Věřím tomu, že pokud půjde vše podle plánu, mohli bychom začít fungovat ještě letos. Je to ale poměrně náročný a zdlouhavý proces, který trvá již několik let,“ řekl Deníku autor projektu Petr Bajgar ze společnosti Krematorium zvířat Ostrava.

O zvířecím krematoriu začal poprvé uvažovat v roce 2016. „Tehdy jsem svou matku přistihl, jak brečíc v dešti, pohřbívá našeho psa Bena,“ uvedl Bajgar s tím, že lidé by měli mít možnost důstojně se rozloučit se svými domácími mazlíčky.

Jaké jsou v kraji současné možnosti

Podle něj krematorium zvířat v Moravskoslezském kraji schází. „Co teď lidem zbývá? Pohřbení do země, což ale není tak jednoduché, jak se může zdát,“ řekl Bajgar. Mimo jiné je nutné splnit hygienické a veterinární požadavky. Zvířecí ostatky musí být například uloženy nejméně dvě stě metrů od vodního zdroje, sto metrů od nejbližší stavby pro bydlení, padesát metrů od sousedního pozemku a podobně. „Pokud nemáte velký pozemek, tak to jen stěží splníte. A to už nemluvím o lidech ze sídlišť,“ uvedl Bajgar.

Majitelé umírajících a trpících zvířat také volí bezbolestné uspání svého miláčka u veterináře a následný odvoz do kafilérie. „Ale ne každý to takto chce. Někteří si prostě přejí osobní rozloučení se zvířetem, které je provázelo velkou částí jejich života. A to jim chceme dát,“ řekl Bajgar.

Petice

Podrobnosti k petici proti zvířecímu krematoriu Bajgar nemá. „Vím, že vznikla, ale s podrobnostmi mě nikdo neseznámil. Jsem připraven se s lidmi setkat a vše jim detailně vysvětlit,“ dodal Bajgar, jenž zdůraznil, že na webových stránkách zvířecího krematoria je již delší dobu spuštěna diskuse. „Objevilo se tam srovnání s kafilériemi, které opravdu zapáchají.

Tohle ale s kafilérií nemá nic společného. Technologie, které chceme využít, jsou principiálně stejné jako u klasických krematorií. Je to podle stejné legislativy, musí se dělat stejné kroky. Ta technologie je naprosto stejná, pouze pec je samozřejmě menší,“ vysvětlil Bajgar a dodal:

„Krematorium bude vybaveno samostatnou místností pro rozloučení. Místnost je opatřena vestavěným oknem, kterým lze přímo sledovat kremaci.“

Pejsci

Krematorium zvířat Ostrava předpokládá, že rozloučení s domácím mazlíčkem využijí zejména pejskaři. „Mohlo by jít až o osmdesát procent, u zbývajících dvaceti procent půjde o kočky, křečky, morčata, ptáky a ostatní drobná chovaná zvířata,“ uzavřel Bajgar.

Deník se tématu bude dále věnovat a dá prostor i lidem, kteří se zvířecím krematoriem nesouhlasí.