Mikrovlnná trouba patří už čtyřicet let ke spolehlivým kuchyňským pomocníkům. I když umí víc věcí, nejčastěji pomáhá rychle ohřát studené jídlo. Ne každé jídlo je však vhodné ohřívat v mikrovlnné troubě. Je známo, že některé potraviny v ní mohou explodovat, ale už méně se ví, že některá jídla ohřátá v mikrovlnce, mohou být pro člověka škodlivá nebo dokonce jedovatá. Která jídla se nesmí dávat do mikrovlnné trouby? A proč může být jídlo z mikrovlnné trouby toxické?

U některých potravin zvažte, zda jim ohřev v mikrovlnné troubě prospěje.

Co nedávat do mikrovlnky. A proč vlastně?

Neohřívejte jídlo opakovaně

Popcorn, horká čokoláda nebo ovesné vločky, to jsou evergreeny mikrovlnné trouby. Stala se nezbytnou součástí mnohých kuchyní. Mikrovlnka dokáže hodně věcí, oblíbená je ovšem zejména proto, že umí ohřívat jídlo, a hlavně je umí ohřívat rychle.

U několika druhů potravin je však její pomoc nežádoucí. Některé, jako třeba vajíčka, hroznové víno nebo hustá rajčatová omáčka, mohou v mikrovlnce explodovat, v jiných mohou při ohřívání vzniknout škodlivé nebo dokonce nebezpečné toxické látky.

Mimo jiné to platí při opakovaném ohřívání zbytků z ledničky. „Ohřívání zbytků z chladničky nebo mrazničky je jednorázová záležitost. Je to proto, že čím víckrát potraviny ochladíte a ohřejete, tím vyšší je riziko růstu bakterií a otravy jídlem a také zvýšená pravděpodobnost vzniku nepříjemných pachů,“ varuje portál Chatelaine, který se zabývá zdravým životním stylem.

Proto z lednice vždy vyndejte a v mikrovlnce ohřejte pouze to, co máte v plánu hned sníst.

Rýže a nebezpečné spóry

Rýže je výborná příloha, u níž by člověk nečekal, že by mu mohla způsobit nějaké zažívací problémy. V případě jejího ohřívání v mikrovlnné troubě by se to však mohlo stát.

„Problém s rýží způsobuje přítomnost vysoce odolné bakterie zvané Bacillus cereus . Teplo tyto bakterie zabíjí, ale odborníci zjistili, že mohou produkovat spóry, které jsou toxické – a překvapivě odolné vůči teplu,“ uvádí magazín The Healthy věnovaný zdraví, výživě a cvičení.



Řada studií potvrdila, že když rýži vytáhneme z mikrovlnné trouby a ponecháme při pokojové teplotě, spóry, které obsahuje, se mohou množit a způsobit strávníkům otravu jídlem. Tyto toxiny mohou vyvolat průjem nebo nevolnost a zvracení.

Podle odborníků je proto lepší ohřát rýži téměř k bodu varu, a pak ji udržovat horkou.

Párky a klobásy raději do vody

Ani mikrovlnné ohřívání zpracovaného masa, například párků, klobás, šunky, salámů a dalších uzenin z obchodu, není pro naše zdraví prospěšné.

Ohřívat některé potraviny v mikrovlnné troubě není bezpečné. Na druhé straně však existují studie, podle kterých po ohřátí zeleniny v mikrovlnce stoupá aktivita antioxidantů, které jsou v ní obsažené.

Zpracované maso totiž často obsahuje nepříliš zdravé chemikálie a konzervační látky, které prodlužují trvanlivost masných výrobků, ale v mikrovlnné troubě se stanou ještě škodlivějšími.

Studie v časopise Food Control, který je zaměřen na kontrolu potravin, naznačuje, že ohřívání zpracovaného masa mikrovlnným zářením přispívá k oxidaci cholesterolu (COP).

Podle odborníků je COP škodlivější než samotný špatný cholesterol a jsou spojovány s rozvojem ischemické choroby srdeční. Takže párky a další uzeniny v mikrovlnné troubě raději neohřívejte.

Ze zdravých látek karcinogenní

Zelenina je velmi zdravá, ale ne každá se hodí k ohřevu v mikrovlnce. Platí to pro celer, kapustu, špenát, ale i červenou řepu. Jídla, v nichž jsou obsaženy, ohřívejte raději klasicky.

Zelenina, která nepatří do mikrovlnky: celer (dusičnany se mohou měnit v nitrosaminy, které způsobují rakovinu)

(dusičnany se mohou měnit v nitrosaminy, které způsobují rakovinu) kapusta (dusičnany se mohou měnit v nitrosaminy, které způsobují rakovinu)

(dusičnany se mohou měnit v nitrosaminy, které způsobují rakovinu) špenát (dusičnany se mohou měnit v nitrosaminy, které způsobují rakovinu)

(dusičnany se mohou měnit v nitrosaminy, které způsobují rakovinu) červená řepa (dusičnany se mohou měnit v nitrosaminy, které způsobují rakovinu)

(dusičnany se mohou měnit v nitrosaminy, které způsobují rakovinu) mrkev (kvůli vysokému obsahu minerálů)

(kvůli vysokému obsahu minerálů) brokolice (ztrácí se všechny živiny)

(ztrácí se všechny živiny) brambory (riziko botulismu)

(riziko botulismu) pálivé papričky (obsahují kapsaicin, ten při ořevu v mikrovlce vytvoří nebezpečný opar. Může dokonce poškodit vaše oči nebo dýchací cesty)

Studie totiž ukazují, že přirozeně se vyskytující dusičnany, které tyto druhy zeleniny obsahují a které jsou zdravé, se při ohřevu v mikrovlnné troubě mohou přeměnit na nitrosaminy. A to jsou látky, které mohou být karcinogenní.

Botulismus nikdo nechce

Brambory pečené v alobalu jsou pochoutka, ale lepší je sníst je hned. Jejich ohřívání v mikrovlnné troubě by mohlo skončit nepříjemností.

„Pečení brambor v hliníkové fólii chrání bakterii C. botulinum před teplem, a pokud brambory zůstanou příliš dlouho v pokojové teplotě, může tato bakterie strávníkům potenciálně způsobit botulismus, tedy otravu nebezpečným botulotoxinem,“ píše web The Healthy.

Toto nebezpečí ohřevem v mikrovlnné troubě nezažehnáte, takže to raději ani nezkoušejte.

Mateřské mléko a mikrovlny

Mnoho maminek novorozenců si své mateřské mléko uloží pro pozdější použití. Je to skvělá metoda, pokud ovšem mléko potom neohřívají v mikrovlnné troubě.

„Stejně jako mikrovlny nerovnoměrně ohřívají talíře s jídlem, mohou také nerovnoměrně ohřívat láhev s mateřským mlékem a vytvářet ‚horká místa‘, která mohou vážně popálit ústa a hrdlo dítěte,“ varuje The Healthy.

Web však upozorňuje také na riziko karcinogenu, které přichází s ohříváním plastu. Odborníci doporučují mateřské mléko ohřát v hrnci na sporáku nebo pomocí horké vody. Tu můžete klidně ohřát v mikrovlnné troubě a poté do ní vložit sáček nebo láhev s mateřským mlékem.

Mražené maso a mikrovlnka Rozmrazit maso v mikrovlnce může vypadat jako skvělý nápad, který šetří čas. Mikrovlnka ale ohřívá jídlo nerovnoměrně a to pro maso není dobré. Mikrovlnné záření navíc umožňuje šíření škodlivých bakterií na povrchu masa. Pomalé rozmražování masa je rozhodně zdravější a bezpečnější. A to ať už je pro vás, nebo pro vaše domácí mazlíčky.

Pozor na slzný plyn v kuchyni

Do mikrovlnné trouby nepatří ani příliš silně kořeněná jídla. Extrémně pálivé papričky mohou být dokonce nebezpečné, protože při zahřívání začnou vylučovat do ovzduší dráždivé látky.

„Chemická látka kapsaicin, díky níž jsou chilli papričky pikantní, je stejná sloučenina, díky které je pepřový sprej účinnou zbraní,“ varuje web Tasting Table, který se věnuje stravování.

Když se pálivé papričky ohřívají v mikrovlnné troubě, kapsaicin se může šířit vzduchem a způsobit lidem v místnosti i v bytě velmi bolestivý, pálivý a slzavý zážitek.